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威尼斯運河變清澈引網熱議　當地人一看驚呼疫情奇景

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遊客數量驟降，威尼斯的運河變清澈（圖／翻攝自Facebook社團「VENEZIA PULITA」）

▲疫情讓遊客數量驟減，義大利威尼斯的運河變清澈了，讓當地人認為是疫情帶來的稀少亮點之一。（圖／翻攝自Facebook社團「VENEZIA PULITA」）

記者洪菱鞠／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情慘重，截至17日，累計確診人數已逼近2.8萬人，死亡人數則增加至2,158人，是僅次於中國確診案例最多的國家。雖然籠罩在疫情陰影下，觀光重鎮「水都」威尼斯的運河卻在此時變清澈了，且可看到大群魚兒在水裡自在悠遊，而這股現象竟與近期遊客數量驟減有關係。

威尼斯作為文藝復興重鎮和歷史悠久的文化古都，一年四季吸引全球各地遊客前往造訪，且不少人會乘坐貢多拉船，浪漫航行於運河上，體驗水上之旅。僅管觀光蓬勃發展帶動經濟，卻也因為觀光客過多，讓當地居民生活品質受到影響之外，大量的水上活動加上天氣因素，導致運河水質不佳，河水一直處於混濁狀態。

根據《CNN》報導，在疫情肆虐下，目前義大利全國封鎖，威尼斯當地人卻注意到，遊客銳減之後，船隻通行變少，原本受遊船翻攪而起的沉積物留在了底部，使運河河水反而變得清澈，魚兒清晰可見，儘管水污染問題仍在，但至少空氣品質有所改善。此一奇景被不少人拍下，並分享到當地民眾在臉書創立的環保社團「清淨威尼斯」（VENEZIA PULITA），成為近期社團內的一大熱門話題，其中就有人認為這是疫情帶來的稀少亮點之一。

威尼斯在去年11月時才遭到水災，最高水位高達1.87公尺，全城有3分之2都泡在水裡，不但知名地標聖馬可廣場（St. Marks Square）被迫關閉，海水也漫進歷史遺跡聖馬可大教堂（Saint Marco Basilica）內，導致教堂內珍貴的馬賽克瓷磚、古老磚牆都遭到鹽水腐蝕，當時政府估計花了10億歐元（約新台幣332億）投入救災。由於地形的關係經常面臨水災，加上遊客過多影響生活品質，目前僅剩5萬多人住在威尼斯。

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