佛係防疫果真可行？科學家發現：輕症新冠肺炎患者「體內有免疫抗體」

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。(圖/路透)

文/中央社記者丘德真雪梨17日專電

澳洲最新醫學研究發現,2019年冠狀病毒疾病的輕症患者,體內對抗病毒的方法和對抗流感的方法雷同;不過目前並不能確定患者康復後,免疫反應會持續多久。

自從疫情爆發以來,科學界對於人體免疫細胞如何對抗2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)病毒的問題,一直所知不多。澳洲廣播公司(ABC)今日報導,澳洲墨爾本的彼得多哈堤傳染及免疫研究所(Peter Doherty Institute for Infection and Immunity,簡稱Doherty Institute多哈堤研究所)已在這方面取得突破。

主導這項研究的是多哈堤研究所的人體T細胞實驗室主任(Head of the Human T cell Laboratory)奇札斯卡(Katherine Kedzierska)。她說:「我們看到,病患在康復之前所產生的免疫細胞,和我們看到對抗流感的細胞是相同的。」

▲研究顯示,病患在康復之前所產生的免疫細胞,和我們看到對抗流感的細胞是相同的。(圖/路透)

研究團隊自一位武漢肺炎確診病患的身上取得血液樣本, 然後發現人體對抗病毒的抗體。這項新發現的研究論文「患者康復前伴隨免疫反應幅度:非重症COVID-19病例報告」(Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19),已於昨日刊登於「自然醫學雜誌」(Nature Medicine)。

參與研究的桑特博士(Dr. Carolien van de Sandt)指出,那是第一篇指出武漢肺炎患者體內有能力產生免疫、反擊和康復的論文。

奇札斯卡說:「憑著這些資料,可以針對各種可能的疫苗進行評估,就理想情況而言,疫苗應該會模仿人體免疫反應(mimic our body's immune response)。」

奇札斯卡和研究團隊在論文中提到,研究團隊所抽取的血液樣本,是來自一名47歲的女性確診患者。她稍早曾經前往中國武漢,在返抵澳洲後11天,於墨爾本一家醫院的急診室就醫時已出現昏睡、喉嚨痛、乾咳和發燒等症狀。

▲新冠肺炎患者會有喉嚨痛、乾咳和發燒等症狀。(圖/取自圖庫Shutterstock)

研究團隊成員阮勇博士(Dr Oanh Nguyen)指出,就在這名患者就醫之後3天,研究團體看到她體內出現數量龐大的好幾種免疫細胞;而那些免疫細胞,通常是在感染流感後出現,意味患者已開始康復。

阮勇說:「當時研究團體預料,她將會在3天後康復,果真她就在3天後康復了。」

奇札斯卡向ABC說:「對於COVID-19輕症及中度患者人體如何康復的問題,我們的研究可說是重要的一步。」

奇札斯卡解釋,現在已知人體是能夠產生對抗武漢肺炎病毒的免疫反應;但她坦承,目前並不能確定患者在康復後,免疫反應到底會持續多久,這要好幾個月後才會有答案。

▲研究團隊表示,目前還不能確定患者在康復後,免疫反應到底會持續多久。示意圖。(圖/路透)

奇札斯卡指出,這項發現還是有助於醫學界找出治療方法。搞清楚那些COVID-19重症或因此死亡的人到底缺少甚麼,或者他們有何不同之處,將有助於找尋新的治療方式。

桑特向ABC說:「讓我們十分好奇的是,要觀察那些(重症)病患,以便了解到底是那些部分的免疫反應沒有被啟動。」 (編輯:陳惠珍)1090317