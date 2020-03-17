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諾貝爾得主：疫情是另一種危機　緊迫狀況下「大撒幣」是正確的

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▲▼曾獲諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史提格里茲表示，Fed採取的策略「顯然不夠」幫助美國避免因新冠肺炎而導致的經濟下滑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國聯準會（Fed）一個月內大動作降息6碼，聯邦資金利率一口氣降到0%至0.25%，但針對Fed的行動，曾獲諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz ）表示，Fed採取的策略「顯然不夠」幫助美國避免因新冠肺炎而導致的經濟下滑。

Fed兩周內2度降息，聯邦資金利率回到金融海嘯時期的0%至0.25%歷史低點，同時也宣布推出7000億美元的量化寬鬆措施，但仍止不住美股跌勢。16日美國股市大崩盤，道瓊工業平均指數尾盤一度狂瀉逾3千點，單日跌幅創下1987年「黑色星期一」以來新高。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，曾於2001年獲得諾貝爾經濟學獎的史提格里茲周二（17日）表示，鑑於當前的不確定性，考慮到這麼多人的收入縮水，Fed最好要能夠幫忙穩定金融市場，「但它很顯然沒有這麼做。」雖說若Fed沒有採取行動情況可能更糟，但「顯然，這並不能穩定股市。」史提格里茲指出，「這與一般正常的危機不同，不僅僅是總需求（AD）的問題。」紐約有不少餐廳因新冠肺炎疫情歇業，「再多的需求也無濟於事。」

▲華爾街,Wall Street,金融危機。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情引爆全球股災。（圖／路透社）

新冠病毒的蔓延已經破壞了全球經濟及供應鏈，各國皆開始實施嚴格的邊境管制及城市範圍內的大規模隔離以遏止病毒傳播。史提格里茲表示，即便金融機構擁有足夠的資本，在重大經濟影響下，任一銀行也難以倖免。「人們無力償還貸款，企業與個人也無法獲得新的貸款。銀行的商業模式對景氣循環非常敏感。」

史提格里茲認為應提供有針對性的援助，以協助各部門及個人度過危機，「這很明顯需要有針對性的財政政策。貨幣政策的效力有限是個長期以來的事實。」美國應對那些因疫情而面臨巨大壓力的人提供大量資金，也就是「直昇機撒錢」（helicopter money）。

他以香港向成年公民每人發放1萬港元現金舉例，在當今緊迫的情況下，政府「大撒幣」而暫時忽略赤字勢正確的。「赤字是我們將來得解決的問題。」史提格里茲說，「二戰期間，沒人在問『我們是否負擔得起』我們只花那些我們需要花的錢。」

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