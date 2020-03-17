防疫大暴走：搶花崗石、練瑜伽、囤衛生紙　這世界瘋了

▲澳洲一名名師奶原本打算買48捲衛生紙，「一不小心」變成了48箱！（圖／路透）

國際中心／綜合報導

幾天前，一名印度農民無奈的將6000隻活埋。日本網友掀起搶購花崗石的熱潮，印尼民眾也湧進市場搶買生薑；這些都跟新冠肺炎疫情有關。 隨著疫情在全球蔓延，很多國家和地區的民眾都千方百計的用盡了各種「防疫偏方」。

非但如此，民眾也捲進了「買買買」、「囤囤囤」的狂潮。除了口罩、消毒液以及一些應急的食物和生活用品外，衛生紙的搶購尤其讓人側目。不少專家認為，這是一種心理效應下的恐慌性消費。

花崗石能殺菌？練瑜伽可消除病毒？

截止3月15日，除南極洲之外，全球各大洲都出現新冠肺炎確診病例，中國大陸以外地區累計確診達77167例。面對疫情的威脅，全球「大國民」開始採用各種偏方來預防或治療這種新型傳染病。

媒體報導，日本網路上曾盛傳花崗石能防止新冠肺炎感染，若在泡澡時使用可以殺菌。 這使得花崗石在網路上的標價從1000日元飆到5000日元不等，還有人稱，玄武岩效果更好，引起網友搶購。事實上此一說法毫無科學依據。

而印尼的一些民眾聽說生薑可以預防新冠病毒後，即大批湧進當地市場搶買。據報導，印尼高良薑、生薑和薑黃都賣得「強強滾」。 一些伊朗人則用喝酒來預防病毒。3月10日，伊朗衛生部證實在該國西南部胡齊斯坦省，有民眾因輕信酒精可有效預防新冠肺炎而喝下非法販售的私酒，結果造酒精中毒。

幾天前，印度一名叫納吉爾的農民無奈將大約6000隻雞活埋，理由是當地傳言新冠病毒傳播跟家禽有關。在印度的另一個自治區，也有約9500隻小雞被活埋。

《印度時報》稱，儘管衛生官員一再宣導，冠狀病毒是透過呼吸道傳播，並在人與人之間傳播，但假訊息似乎影響更大，其中之一就是人們對非素食的食品非常恐懼。

此外，一名北方邦議員宣稱印度宗教古老的吠陀儀式可以殺死「空氣和身體內」的病毒。北方邦首席部長阿迪亞納斯表示，定期練習瑜伽可以消除諸如冠狀病毒之類的致命疾病。《印度時報》解釋，這一切都毫無科學根景。

韓國民眾面對疫情，也有提升免疫力的「三寶」：泡菜、白菜和枸杞，外媒報導，韓國衛生部門儘管闢謠說：泡菜沒有預防和治療新冠肺炎的功效，但泡菜的需求量最近還是大幅增加。

也有不少國外網友發文稱吃大蒜、蜂蜜可以預防新冠病毒。也有人稱每15分鐘喝一杯水、避免吃冰淇淋、吸收維他命C、甚至注射毒品古柯鹼都有預防病毒的功效。BBC新聞網對此一一予以駁斥。世界衛生組織也表示，目前還沒有專門用來預防或治療新型冠狀病毒的藥物。

搶衛生紙：超市保全鎮守衛生紙過道

除了上述「偏方」外，全球民眾也開始集體陷入了「買買買」、「囤囤囤」的瘋狂行動模式。口罩、消毒液、食物等無一不搶。當中衛生紙的搶購尤其讓人側目。世衛組織宣布新冠肺炎已變成「全球大流行」，而「搶衛生紙」似乎也跟著變成了流行趨勢。

日本《每日新聞》上月底報導，熊本市2月27日晚上很多人突然開始搶購衛生紙，僅一小時衛生紙即被搶購一空。 澳洲也「不落人後」。英國《地鐵報》報導，一名師奶原本打算買48捲衛生紙，「一不小心」就變成了48箱，多達2306捲！依澳洲人年均88捲衛生紙的用量，若不轉賣給別人，估計她可以用上好多好多年！

人們的瘋狂搶購迫使超市不得不發出「限購令」。CNN報導，澳洲連鎖超市「沃爾沃斯」與「科爾斯」曾規定每人每次限買4包衛生紙，但效果不佳，兩家超市的「限購令」隨之升級為2包和1包。 日本、英國等國的「限購令」也清楚的標在貨架上。3月6日，雪梨一家「科爾斯」超市的保全被派去專門「鎮守」衛生紙通道。

英國人、美國人、加拿大人也紛紛加入這場大搶購。有人不惜大打出手，行兇搶劫。2月17日，香港旺角區3名男子持刀搶了約600捲衛生紙。3月7日，雪梨街頭上演「搶衛生紙大戰」：一名沒搶到衛生紙的中年女子，跟一對母女先是爆發口角、繼而演出全武行。她們互扯對方的頭髮，扭打成一團。

3月14日，一名56歲的倫敦人剛走出超市，就被人從後面搶走一包衛生紙。 有人甚至去公共廁所去偷衛生紙！也許是人們太害怕沒有衛生紙擦屁股，衛生紙就這樣變成了「奢侈品」。有網友在推特上PO影片調侃：以前放錢的保險櫃，如今都在用來保存衛生紙！

恐慌性消費，在傳播中嗅到危險

為什麼會發生上述的瘋狂消費行為？西安工業大學教授謝立仁在《突發性搶購行為的機理研究》中認為，突發性搶購是在恐慌情境下，群體集中進行的異常購買行為。搶衛生紙就是一個例子。

那為什麼是衛生紙？《每日電訊報》稱，亞洲一些國家流傳衛生紙與口罩都使用相同材質，日本社群媒體也充斥著這樣的言論。衛生紙能用來做口罩？日本家庭紙工業協會連忙闢謠，衛生紙跟口罩的製造原料是不一樣的。 「中國貿促會研究院」國際貿易研究部趙萍受訪時也表示，口罩的原材料是不織布，而紙巾和衛生紙實際上是由紙漿生產出來的，兩者完全不同。

更多的國外網友認為「衛生紙大多是中國大陸生產的，很可能會斷貨」。聽到這些謠言後，日本首相安倍晉三按捺不住了，他在2月29日的記者會上強調： 像衛生紙這樣的商品，日本國內生產量完全能滿足市場需求，而且庫存很充足！澳洲業界人士也表示，國內大部分衛生紙由本地自產自銷，完全沒必要產生恐慌性搶購。

在海外不少專家看來，國外民眾搶購衛生紙，是心理效應下的恐慌性消費。美國心理學家費施霍夫說：「一些國家和地區已經實施封鎖，人們會擔心自己的城市也將面臨同樣的命運。」

加拿大臨床心理學家泰勒表示，面對全新的新冠病毒，人民感受到的威脅與政府的防範措施並不相稱，在這種情況下，人們就會選擇極端的做法，雖不知如何下手，但「拷貝」別人的做法，至少不會「被落單」。

泰勒說：「當人們看到商店裡正發生恐慌性搶購時，就會產生恐懼傳染效應。人是社群動物，人與人之間會互相尋找安全和危險的線索。當打開手機看到的都是貨架空空的照片，人們便會從中嗅到危險。」

衛生紙體積較大，一旦賣光， 偌大空空如也的貨架就特別顯眼。昆士蘭大學研究員羅素認為，「這會加劇人們的恐慌」。費施霍夫認為，囤積會給人們在無助的情況下找回一種控制感，而衛生紙恰好是一種易囤積又不易毀壞的產品。

世衛組織發言人林德邁爾曾說，人們應理性看待新冠病毒，不要恐慌。但在實際行動面前，語言往往是蒼白的。