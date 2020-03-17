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合庫對遠航放款　已經提列呆帳8.38億元

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▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫今（17）日舉行法說會並表示，對於遠航的貸款已經提列8.38億元的備抵呆帳。根據合庫的法說資料顯示，合庫金去年稅後純益為176.1億元，已經連續八年獲利創歷史新高，較2018年成長9.95%，每股稅後純益為1.33元。淨值報酬率（ROE）為8.02元、資產報酬率（ROA）為0.49%，皆創金控以來最高。

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，合庫認為，今年上半年的房市可能會受到影響；但是下半年疫情趨緩的話，交易價格可望持穩或小幅成長。合庫的房貸目標希望從2019年房貸餘額5170億元，今年可以達到5310億元，小幅增長2.7%；另外，土建融資則從1060億元增長到1200億元，增長幅度13.2%。

請繼續往下閱讀...

美國連續降息　台灣央行首季降息壓力大

美國聯準會（Fed）連續兩次無預警降息，總計降息6碼，其他各國也跟隨降息，全球吹起一波降息風，顯示疫情的擴大已經使實體經濟遭受衝擊，美國連續兩度調降利率，使新台幣升值，台灣廠商面臨疫情與匯兌損失雙重增加，市場預期第1季央行面臨強大的降息壓力。

但是如果央行每降息1碼，對於合庫銀行放款利率將全年度調降7個bp、存款為5個bp，會調整金融服務提升手續費收入與投資以彌補利差縮減。美國降息6碼對於合庫影響，外幣存放利差與成本會增加，確實對合庫有影響，合庫會實施差別化的定價、多元拓展其他匯款、進口出口的服務，維持穩定的手續費收入；並提供海外分行穩定的資金來源與同業間拆借的額度，分散風險。

台股投資　著重高股息績優股

投資方面，疫情短期內無緩解的跡象，台股也會震盪，但是台股疫情控制震盪，但高殖利率股票具有吸引力，短期會調整投資部位，等到落底之後中長期會布局高股息的績優股；債券方面市場利率持續下探，操作維持區間偏多，利率彈升時建置部位、低檔時實現獲利。

至於今年第一季提存方面，合庫對遠航曝險超過22億元，已經提存了8.38億元。海外分行部分，合庫銀行境外單位（含OBU及各海外分行）去年提存後稅前獲利為58.84億元，成長8.72%，占其盈餘比重達31.13%，期望今年海外獲利占比以提高至40%。

展望今年，合庫金今年發展重點將以營造前瞻數位環境、持續發展多元獲利引擎、擴大集團業務合作、擘劃海外佈局網絡，以及提高集團資金操作績效為經營策略主軸，持續推動整體營運成長。

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