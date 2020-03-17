我不會遺棄人民！瑞士總統下令：半關閉邊境「僅剩公民＆商務人士可入境」

▲瑞士與義大利邊境。（圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲狂襲，尤其法國、義大利、瑞士、西班牙等國疫情慘重，其中瑞士在當地時間16日宣布全國進入緊急狀態，並且自17日0時起禁止5人以上的室內外集會活動，所有酒吧、餐廳、娛樂場所也需要關閉至4月19日，並且邊境部分也呈現半關閉狀態，需要認證文件。

綜合外媒報導，瑞士邊境包括連接德國、奧地利、法國、義大利等，目前新冠肺炎疫情都相當嚴重的國家，為避免疫情擴大，瑞士總統索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）宣布自17日0時起將關閉所有公共場所、禁止集會，僅剩雜貨店、藥局、銀行等營業。目前瑞士確診達到2354人、死亡病例21人，內政部長伯塞特（Alain Berset）表示，「政策雖會打亂民生生活，但面對疫情不得不採取必要措施」。

而在邊境管理部分，索瑪魯加表示將會加強限制入境政策，目前除了瑞士公民、商務人士可以持文件自邊境進入瑞士，「我們不會遺棄我們的人民，且會照顧完善」。

據悉，瑞士聯邦鐵路暫停國際服務，並減少國內服務，連接大城市之間的鐵路由每30分鐘一班車，改為每一小時一班車。在世界衛生組織（WHO）位於日內瓦總部的一名員工被確診後，瑞士的防疫政策瞬間嚴謹許多。