表／防疫神卡回饋金拿好拿滿　聯邦挺醫護任刷一筆送300點LINE POINTS

▲隨著新冠肺炎疫情升溫，各行各業對第一線醫護人員祭出優惠措施。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，銀行陸續推出網購口罩優惠方案，也有銀行針對第一線的醫護人員，祭出刷卡優惠活動，聯邦銀行今（17）日表示，率先發動第一波「聯邦大力挺醫護」專案，只要醫護人員6月底前在官網登錄，並上傳證件執業執照或證照，每月用賴點卡任刷一筆，即可獲得月LINE POINTS 300點，累計最高900點（等同900元）。

全台感謝防疫人員的暖流正在擴大，聯邦銀行表示，這次用行動支持醫護人員，推出『聯邦大力挺醫護』公益專案活動，希望能藉由本活動為辛勞的醫護人員表達感謝與相挺。

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聯邦銀行指出，醫護人員在聯邦賴點卡「聯邦大力挺醫護」活動官網登錄，並上傳執業執照或證照，每月持賴點卡任刷一筆即致贈300點，累計最高900點特別採取致贈LINE POINTS方式，可於16萬家商店便利使用，以最直接的方式致贈給辛苦的醫療人員。

▲隨著新冠肺炎疫情升溫，銀行陸續推出口罩預購回饋活動。（圖／聯邦銀行提供）

各家銀行也陸續針對衛福部「eMask 口罩預購系統」推出口罩預購回饋活動，其中兆豐銀「e秒刷鈦金卡」負擔7元的口罩運費，北富銀J卡享刷卡金4元回饋，中信銀也提供2種方式，刷任一張信用卡享回饋5元刷卡金，另一種則是透過My Way台幣數位帳戶轉帳完成付款，可享3片口罩含運費共22元的全額回饋。

此外，台鐵為了慰勞醫護辛勞，向醫護人員致敬，推出暖心便當享9折優惠、小黃駕駛發起醫護人員搭車享6折優惠、全聯福利中心送出10萬杯咖啡、三商集團餐點8折優惠等，皆為支持醫療人員推出了各式優惠活動，在疫情期間，各行各業以具體行動表示心意，也讓這份抗疫力量變得更強大。