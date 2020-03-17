快訊／吉爾吉斯0確診「照樣封國」　副總理霸氣下令：除自家人通通不准入境！

▲吉爾吉斯比什凱克。（圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

中亞五國中哈薩克、烏茲別克已傳出確診，剩下的塔吉克、吉爾吉斯、土庫曼尚未傳出確診。因此吉爾吉斯副總理奧穆爾別科娃（Altynay Omurbekova）17日宣布，禁止所有外國公民入境，除了吉爾吉斯籍公民以外，而這一切政策將不會影響到貨物運輸的部分。

根據《Российская газета》報導，目前吉爾吉斯約有421人正在接新冠肺炎篩檢，但確診人數仍為0，對此奧穆爾別科娃表示，「我們就和其他國家一樣，有義務採取激烈的措施避免疫情擴大」。日前吉爾吉斯僅是針對限制名單要求自奧地利，比利時，英國，德國，荷蘭，伊朗，西班牙，意大利，中國，挪威，美國，法國，瑞士，瑞典和南韓返國的人進行14天檢疫，如今決定將立即對外國旅客實行禁止入境。

奧穆爾別科娃表示，倘若在國內某個城鎮出現確診病例，那該區就會立即進入緊急狀態，「中國的經驗告訴我們，限制疫區民眾出入可以有效達到防止擴散的效果。」

哈薩克與烏茲別克15日紛紛傳出確診，吉爾吉斯邊界緊連兩國，疫情擴散機率大增，因此政府也立即下達命令，目前除貨物運輸之外，出入境都需要相關文件、或是受到限制命令。