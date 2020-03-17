韓元匯價刷新10年來新低紀錄！　換新台幣5萬多賺3300元

▲ 韓元匯價創10年新低。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

韓元匯價大幅走貶，創下近10年以來新低紀錄！根據台銀今（17）日下午牌告的現金賣出匯價，韓元來到0.02653元，相較去年11月高點匯價，如今換新台幣5萬可以多拿到12萬6千韓元，等於多賺新台幣約3300元。

南韓受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響嚴重，為減緩疫情對經濟的衝擊，南韓央行16日宣布降息2碼，政策利率來到0.75%，為南韓史上最低。

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另一方面，雖然目前南韓每日新增確診新冠肺炎的案例逐漸漸少，但入境旅客中的確診案例卻持續增加，南韓政府於17日宣布，19日0時起將對所有國內外旅客實施入境管制，以防止境外移入個案導致國內疫情擴散。消息影響韓國股匯市陷入劇烈動盪。

韓元自1月以來不斷下挫，根據彭博即時匯率，韓元兌美元匯率來到1,243.7韓元兌1美元，創下2010年1月13日（匯率1246韓元兌1美元）、10年2個月以來新低。

另外，看到台銀今日下午牌告的外幣現金賣出匯價，韓元來到0.02653元，同創近10年以來新低。

若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到188萬4,659韓元，相較去年11月8日的高點匯價0.02843，當時只能換到175萬8,705韓元，如今多換到12萬6千韓元，等於是多賺新台幣3300元。

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