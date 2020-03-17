台指期大跌316點　分析師：明結算空方占優勢、反彈幅度不太大

▲台指期3月17日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（17）日開盤因受美股重挫影響大跌300點，來到9379點，隨即受到美道瓊指反彈激勵，一度上漲至9677點，隨即賣壓湧現一路下挫，來到今日低點9271點，高低差來到406點，終場以9363點作收，下跌316點，與現貨相較，逆價差76.63點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，明日就是期指結算，目前空方占較大優勢，因此明日即便反彈也不會超過今日高點。

容逸燊表示，台指期受到昨晚美股下跌影響，今天開盤下跌，不過開低後也開始止穩，若檢視昨晚歐洲股市表現，雖然也是下跌，不過尾盤跌幅也都收斂，只是，今天台股跌的比其他亞洲股市來得重，主要也是明天結算日的關係。

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容逸燊說，由於明天就是結算日，目前來看這次的期貨契約空方占較大優勢，預估明天指數仍舊無法越過今日高點9,677點，明天最有可能就是在今日的高低點間震盪，進行結算。

對於未來盤勢是否還有下跌機會，容逸燊說，以道瓊指來說波段跌幅已經跌3成，單月來看這已經是相當重的跌幅，所以短線乖離率也太大了，未來反彈機會比較大，雖然會有反彈，不過上方壓力還是偏大，主要是因為周五就是美股期貨結算，空方仍舊占較大優勢，因此反彈幅度也不太可能太高。

