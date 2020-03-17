影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

記者陳心怡／台北報導

面對這一波疫情對經濟造成一連串的衝擊，穩定股市成為全球政府當務之急，疫情衝擊難料，投資人該如何布局？究竟何時才能止跌？在《雲端最有錢》節目中，財經專家們也提出在這波風暴中觀察到的現象。

資深分析師張林忠表示，這波到底什麼時後會止跌，如果從技術線圖來看，可以留意平均趨向指數（ADX）何時轉頭，ADX就是一種常用的趨勢衡量指標，如果股票要止跌，ADX一定要彎頭往下，如果往上的話代表不是大漲就是大跌；另外也要留意季線下方的紅棒低點防守點不能破。

財經專家黃世聰指出，台股支撐保衛戰，最重要就是看外資何時結束賣超，另外台幣目前是貶值狀態，如果後續出現大幅貶值，那對台股的壓力將會更大。另外，黃世聰提醒投資人，如果現階段想進場，要先買ETF（指數股票型基金），再來是大型股，最後才是小型股。

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