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評論「599」低價5G方案　遠傳總座：便宜沒好貨

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▲▼遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳總經理井琪今（17）日分享了她上任一年來遠傳的成果；會後，她被問到其中一家競業的5G早鳥方案價格僅有599元，相較於其他業者的1,399元明顯低了許多，是否會影響用戶選擇遠傳5G資費的意願？對此，井琪表示，5G網路品質一分錢一分貨，大家也都了解「便宜沒好貨」的道理，不太會擔心低價資費的競爭。

井琪認為，事實上這家推出599低價5G早鳥資費的競業，在這次的5G競標過程當中也是受了重傷，因為依照比例原則來說，他們獲得的頻譜數與用戶數不符合比例。

請繼續往下閱讀...

井琪表示，「599」這樣的資費是先前4G網路價格，該業者以往就自詡為市場破壞者的角色，但是要思考的是，他們在5G市場的殺傷力比4G時還要少，畢竟5G網路一分錢一分貨，該業者要提供能夠與其他三家業者看齊的服務還是有點距離。

再者，大家都了解「便宜沒好貨」的原則，如果是一心想要便宜資費，而不顧網路品質的用戶，往往也不是其他三家業者的目標族群。井琪指出，遠傳會一直都秉持著「要做就做最好」的精神。

至於遠傳是否有可能會推出較為低價的5G資費？對此，井琪強調，如果三雄還沒從前年的「499之亂」學到教訓，那麼應該要感到羞愧；因為5G建設成本無論是哪一個業者都很重，如果在早期就推出低價5G資費，那就是殺雞取卵，「誰先這麼做，誰就會是千夫所指的對象」。

井琪進一步表示，未來遠傳的5G服務一定是「湯好料好」，因為該公司擁有的頻譜組合、可以做出來的利用，帶給消費者的體驗一定會是最好，而不會有所打折。

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