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勞動部擴大補助企業托育需求　聘雇保母最高補助1600元／日　

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（17）日指出，為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，將擴大補助企業「推動工作生活平衡措施」，並提高補助額度及新增補助項目。

勞動部表示，為鼓勵企業推動優於法令之友善員工措施，勞動部每年辦理「推動工作生活平衡補助計畫」，凡企業申請「員工關懷協助課程」、「員工紓壓課程」，由最高補助6萬元提高至補助12萬元，並增加補助「餐費」項目；而在「友善家庭措施」由最高補助20萬元提高至補助50萬元。

請繼續往下閱讀...

另外，在「兒童臨時照顧空間」也新增照顧人力鐘點費，勞動部說，考量企業的員工子女因疫情學校停班停課，家中照顧人力不足時，除補助企業設置「兒童臨時照顧空間」，讓員工可帶子女至企業臨時照顧，新增補助「臨時照顧人員鐘點費」，企業可聘僱或委託臨時照顧人員照顧員工子女，每小時最高補助200元，每日最高補助1,600元，以支持員工安心工作兼顧子女照顧。

申請期間第一次為109年2月1日至3月31日，第二次為109年5月1日至6月30日，但今年為因應疫情關係，企業隨時都可以申請，延長至至9月30日前不必受限於申請期限。

最後，勞動部呼籲，配合當前防疫規定，請企業依員工需求規劃友善措施，可運用視訊、小班等分散方式，辦理員工關懷協助及紓壓課程，減輕員工身心壓力，規劃兒童臨時照顧空間，支持員工因應子女臨時照顧需求。

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