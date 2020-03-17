減碳2%難度高　環保署力推溫管法修法　企業：「盼有更多誘因」

▲台灣上市櫃公司協會昨（16）日邀請環保署長張子敬（圖右），以「我國環境保護」為題發表演說。圖左為台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

配合全球減緩氣候變遷，我國溫室氣體減量及管理法明定，盼2020年溫室氣體排放量比基準年少2%，環保署長張子敬表示，今年三月將端出溫室氣體減量管制法修法草案，企業界則期盼政府修法能增加減碳誘因。

近年極端氣候肆虐全球，當各國陸續提出減緩、調適策略時，台灣今年要達到減碳2%的目標，台灣上市櫃公司協會昨（16）日邀請環保署長張子敬，以「我國環境保護」為題為台灣減碳與企業轉型把脈。

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配合全球減緩氣候變遷，張子敬指出，我國溫室氣體減量及管理法明定以2005年為基準年，要求能源、製造、運輸、住商、農業、環境六大部門減碳，盼2020年溫室氣體排放量比基準年少2%，相當於排放量要降到2.4億噸，等於要比2019年減少7%。

張子敬指出，減碳2%有相當難度，不過去年前11月的電力需求比起前一年度下降0.5%，再加上能源轉型推動，離岸風電對發電貢獻增加。我國溫室氣體排放量逾九成五為二氧化碳，而二氧化碳九成來自能源燃料燃燒，對減碳目標至為關鍵。

根據官方最新統計，燃料燃燒的二氧化碳排放量2018年達到五年來首度負成長，減量0.95%，但外界憂心台商回流潮帶動未來用電量將大增，台中火力發電廠「減煤增氣」時程須等到2024年，再生能源供應有限，要達成減碳目標仍有挑戰。

台灣上市櫃公司協會於2015年成立，現任理事長為台達電子工業股份有限公司副總裁蔡榮騰，目前會員數將近200位，協會全體會員總市值佔台灣證券市場總市值二成，為台灣重要的經貿社團之一。