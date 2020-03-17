義大利官員：新冠增加病例數降　疫情拐點或正到來

▲面對新冠肺炎疫情衝擊，義大利不少「絕美之城」變成「絕美封城」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

義大利民事保護部門負責人、新冠病毒應急委員會專員博雷利(Angelo Borelli)周一(16日)說，義大利新冠肺炎確診病例增幅出現下降趨勢，疫情拐點可能正在到來。

博雷利在當晚舉行的視訊記者會上說，除了死亡和治癒病例外，義大利目前確診病例23073例，24小時內增加2470例，低於前一天2853例的增量。此一增幅也幾乎是3月以來的最低值。

博雷利說，儘管資料還不完整，但目前來看增幅是在下降，預計未來幾天此一趨勢會更明顯，拐點可能正在到來。 截至當地時間16日18時，義大利新冠肺炎累計確診27980例，當中死亡2158例，治癒2749例。現有的23073例確診病例中，有11025名患者在醫院接受普通治療、1851人在加護病房接受治療，另有10197人居家隔離。

義大利高等衛生理事會主洛卡泰利當天向媒體表示，現在的 確診人數反映的是12天至14天前的感染率，等目前採取的管控措施反映在感染人數上時，「我們才能看到感染人數大幅下降，更重要的是看到重症患者數顯著下降」。

為防控新冠肺炎疫情進一步蔓延，義大利10日起進入全國性的「封城」狀態，並從12日起關閉全國除食品店和藥店以外的所有店鋪，但公共交通、物流、郵局、銀行和食品生產行業維持正常營業和運轉，以保證向公眾提供基本生活服務。