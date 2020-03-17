友達不只做顯示器　「價值轉型」首推高解析X光感測器

▲友達首度展示高解析X光感測器。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（17）日舉辦年度記者會，並展示今年最新的產品應用，除了有全球最高屏佔比的8K無邊框電視面板、Micro LED車用顯示器，並首推非顯示器應用的高解析度X光感測器，總經理柯富仁表示，這些都是友達價值轉型策略走向場域經濟的成果。

柯富仁表示，友達價值轉型策略具有高市佔率的優勢，從尤其是商用領域的產品廣泛，今年雖然受到疫情影響，但是跟關鍵客戶仍不斷走在創新路上，像是跟韓廠合作推出8K無邊框電視，以及跟台灣電競品牌合作的4K Mini LED等。

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▲友達亮相全球最高屏佔比的65吋8K無邊框電視面板。（圖／記者姚惠茹攝）

友達首度亮相全球最高屏佔比的65吋8K無邊框電視面板，將螢幕邊框縮減到極致，最窄非顯示BM區(Black Matrix)僅有0.9mm，達到全球最高屏佔比接近100%，同時整合8K(7680x 4320)超高解析度、QD量子點廣色域120Hz高刷新率及新一代HDR超高動態範圍技術，提供更大範圍的色彩、對比及清晰度，並結合MiniLED技術，大幅降低模組厚度至12.7mm，使外型更輕薄美觀。

醫療應用布局方面，友達除了具備高解析、高對比及廣色域面板，更投入「高解析X光感測器」的開發，首度展示17”x17”X-Ray感測器，適用於胸腔X光檢測，具備高解析度3072x3072，並透過友達特有的光電轉換技術，做到低劑量呈現清晰的灰階影像，協助醫生做精準病兆診斷。

柯富仁強調，友達的策略發展藍圖，以顯示技術為根本，持續創新產品研發，從消費、工業產品往高端應用，創造多元市場應用，並往下游來做智慧場域，透過外部合作，從核心事業到應用市場，創造向上的價值提升，真正定位友達為智慧場域的整合方案提供者。





▲左起為友達總經理柯富仁、董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）