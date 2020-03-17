刮刮樂「棋開得勝」有8次中獎機會　3個頭獎200萬快抱回家

▲台彩推出刮刮樂「棋開得勝」，共有3個頭獎200萬元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（17）日推出益智延長型玩法的象棋主題刮刮樂「棋開得勝」，每張售價200元，共有3個頭獎200萬元，總中獎率33.5%，讓民眾在刮獎時，享受下棋的鬥智對弈樂趣。

台彩表示，益智延長型玩法的刮刮樂具有「慢慢刮、慢慢對」的特性，刮獎過程充滿刺激，受到許多消費者喜愛，如連線、麻將等系列刮刮樂每次上市，都吸引民眾搶購。

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象棋歷史悠久，與西洋棋、圍棋並列世界三大棋類，在對弈交鋒過程中，透過一步步策略巧思佈局贏得勝利的過程，讓人為之著迷。台彩這次特別推出象棋主題，結合益智延長型玩法的刮刮樂「棋開得勝」，讓民眾在一邊玩刮刮樂一邊享受對弈鬥智的樂趣。

台彩指出，這張刮刮樂的票面設計以棋盤為背景，用象棋棋子作為遊戲符號，在任一局遊戲中，只要刮出的象棋符號符合任一種中獎組合「將士象」、「帥仕相」、「車馬包」、「俥傌炮」、「卒卒卒」、「兵兵兵」，且不限排序方式，即可得到該局對應的獎金，想體驗紙上對弈刮獎金樂趣的民眾千萬別錯過。

刮刮樂「棋開得勝」共有3個頭獎200萬元，總中獎率33.5%，高達8次中獎機會，總獎項超過136萬個，且遊戲名稱取「旗開得勝」的諧音，就是要讓消費者體驗紙上對弈時有個好兆頭。