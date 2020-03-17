病毒殺進北極圈！他開心旅遊返國「成格陵蘭首確診」全島皮繃超緊

▲位於北極圈的格陵蘭也出現新冠肺炎確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，大部分領土位於北極圈內的格陵蘭（Greenland）16日通報首起病例。這一名患者最近曾到海外旅遊，未料卻把病毒帶入境，返國以後確診，目前正在首都努克（Nuuk）接受居家隔離。自治政府也開始實施防疫措施，包括跟進丹麥在周末時關閉邊境。

綜合《丹麥本地新聞網》（The Local Denmark）與High North News報導，丹麥位於北極圈內的自治區格陵蘭16日通報首宗新冠肺炎病例。公衛單位表示，患者近日曾有海外旅遊史，由於病情仍不需要住院治療，目前正在家中自我隔離。

格陵蘭總理基爾森（Kim Kielsen）表示，自治政府正在考慮採取何種進一步措施，呼籲遵循政府宣布的防疫指示。據了解，格陵蘭先前就跟進丹麥政策，在周末時關閉邊境，也要求民眾避免所有不必要的國內外航班，不鼓勵參加超過100人的公共集會，並要求從高風險地區返國者自我隔離2周。

根據當地媒體Sermitsiaq，國家首席醫師韓森（Henrik L. Hansen）表示，許多民眾已經接受新冠肺炎篩檢，但目前只有這一起病例。他強調，沒有跡象顯示疫情在當地擴散。

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