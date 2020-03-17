台股收盤下跌278點！險守9400點　創1年多來新低

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（17）日開盤下跌179點，以9538點開出，隨後瘋狂下殺300點，最低一度來到9371點；盤中隨著美股期指走高，股王大立光、鴻海、聯發科相繼翻紅支撐下，跌點一度收斂至60點，但隨後跌點又擴大到200點之上，尾盤更加重跌勢，終場收在9439點、下跌278點或2.86%，創下2019年1月以來新低。今日成交量2360.58億元。

蘋概三王開低走高，股王大立光（3008）盤中翻紅，收盤在3735元、上漲0.27%；鴻海（2317）收盤下跌0.7%、收在70.6元；台積電（2330）下跌3.07%、收在268元。

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類股表現中，汽車、觀光、玻璃、塑膠類股持續重挫，金融類股也持續受到賣單調節；而貿易百貨、網通類股則收高。

▲ 台股盤中一度收斂跌點至平盤附近。（圖／記者湯興漢攝）

法人表示，美股持續重挫，台股也開低震盪，雖盤中有稍微收斂跌勢、留下下影線，不過也是在低檔盤旋。看起來台股融資還是在減少當中，且過程比較激烈，短線震盪幅度都還是非常大，操作上要特別謹慎，以低接方式去做波段分批布局。預期疫情一旦獲得趨緩，不論美股或是台股，行情就可望持穩。

不少個股在今日跌深反彈，其中如大立光、鴻海、聯發科也都是開低走高，法人指出，這一波出現不少相同情況，且主要都是相對績優的股票優於大盤表現。

至於近期選股操作策略，法人指出，可以關注在長線趨勢向上的產業，比如5G布建相關族群，當價值浮現時可採取逢低策略，等待疫情回穩，這些個股就有機會很快回彈。另外，防疫概念股是目前短線上的焦點族群，但法人也提醒，不少個股都已經漲很多，且如果疫情趨緩的話，資金都會再度輪動，不建議再追。