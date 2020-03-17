白宮經濟顧問：已制定4000億美元抗疫救市措施　可能還會翻倍

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，重挫美股，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一（16日）指出，新冠病毒只是約「幾周或幾個月」的短期經濟障礙，而非預告美國經濟的長期紛爭。目前白宮與國會已制定了4000億美元的應對措施，以協助緩解疫情對經濟帶來的衝擊，而政府還準備將此刺激措施擴大一倍至8000億美元。

《彭博》報導，該4000億美元措施包括支援行政部門採取的措施及國會目前通或的法案，前者包括延長報稅期限、減免學貸利息，後者則包括擴大有薪病假及病毒檢測等。庫德洛也表示，政府準備將該財政刺激措施擴大一倍至8000億美元，其中「大部分」金額來自臨時削減薪酬稅。美國總統川普對此表示贊同，但國會2黨對此並不熱烈。

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《Politico》報導，庫德洛稱川普對近期美股暴跌一事並不擔憂，他也補充道，川普「對市場非常冷靜」。此前，川普周一在白宮新聞簡報會表示，疫情最早可能要在7、8月才能控制住，並警告美國經濟可能走向衰退。

聯準會（Fed）15日無預警宣布降息4碼，是2周以來第2度降息，利率區間在0%至0.25%，觸及2015年歷史最低紀錄，同時也宣布啟動高達7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受武漢肺炎疫情的影響。但《彭博》引述經濟學家說法，目前真正需要做的是對那些失去收入的家庭、企業提供財政支持，但政府在這方面卻行動遲緩。