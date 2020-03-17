友達受惠防疫！教育、醫療產品線逆勢成長　彭双浪：面板可望脫離價格競爭

▲左起為友達總經理柯富仁、董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（17）日舉辦年度記者會，董事長彭双浪表示，目前還看不到新冠肺炎(COVID-19)疫情對終端市場需求的影響，但友達接單、生產都正常，並受惠防疫拉抬教育、醫療產品逆勢成長，而中國大陸政府重建社會將減少產業補貼，面板可望脫離價格競爭。

彭双浪表示，友達在年前就啟動防疫措施，而且產線過年都沒有休息，所以沒有復工問題，目前台灣、大陸接單、生產都正常，因此第1季營運跟預測差不多，只是供應鏈有些中小公司需要復工，所以友達也協助供應鏈進行防疫輔導。

請繼續往下閱讀...

彭双浪指出，目前還看不到疫情對終端市場需求的影響，但現在擴散到歐美主要消費市場，而且疫情擴散會比預期更久且廣，對整個國際社會、產業都會有影響，只是現在很難判斷影響有利與否，而且難免對今年GDP有一定的影響。

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

彭双浪說明，從不同角度來看，去年大家都談英國脫歐和中美貿易戰，擔心脫歐導致歐盟解體，可實際上，歐盟在這次疫情中，各國陸續關閉邊界，已經跟原本歐盟作法很不一樣，所以可能會有變化。

彭双浪補充，至於中美貿易戰，去年大家討論最熱烈的就是要求中國大陸政府不能再對產業補貼，而受到疫情影響，初步判斷對岸為了將資源放在重建社會，可能會減少對產業的補貼，反而對面板產業會更理性，有助於面板脫離價格競爭。

彭双浪強調，友達持續在進行價值轉型，把重點放在場域應用，因此去年成立系統和解決方案部門，並陸續有收購整併計畫，像是年初購買一家專門做金融推播系統的公司John Ryan，還有凌華的股權收購已經超過19%等等，目的就是為了從關鍵零組件往下游做到模組，打造完整生態圈。

展望今年營運，彭双浪表示，雖然今年初就遇到肺炎，因此會有很多不確定因素提升，但也有正面影響，像是教育、醫療面板就逆勢成長，主要是因為疫情增加遠端教學、醫療市場需求，所以有些產品要審慎、有些機會要抓住，因為有時候危機就是機遇，抓住機會可以讓友達有更好的發展，而且友達目前的現金水位高，財務結構健全，因此有更充裕的資源來渡過危機。