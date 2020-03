加州好市多「搶貨人龍」繞大半圈！　尿布洗手液紙巾全掃光

▲網友開車經過好市多,發現店外湧現排隊人潮。(圖/網友提供)

記者詹雅婷/綜合報導

面對來勢洶洶的新冠肺炎(COVID-19)疫情,各國都出現搶購物資人潮。美國加州城市諾瓦托(Novato)也不例外,可見當地好市多周末湧現排隊人龍,許多人推著空的推車等待進入店內購物。

根據法新社的直擊畫面,在所有的生活用品中,廁紙似乎已經成為最搶手的熱門商品,幾乎每個人的推車裡面都有廁紙這項商品。

VIDEO: Dozens of people wait in line outside Costco in California to stock up on supplies as fears over the #coronavirus mounts pic.twitter.com/vqUbeYkwKy