台積電為防疫擴大門禁　曾去中亞美加供應商禁止入廠區

▲台積電門禁升級。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美地區擴大，台積電（2330）繃緊神經。根據供應鏈消息，台積電從日前要求14日內曾到過歐洲的供應商禁止入廠外，昨日宣布，曾到過美加及中亞的供應商同步實施此禁令。

台積電發言人高孟華表示，自3月15日起，凡去過美國、加拿大、中亞的供應商，皆需隔離14天後，確認健康無虞才可進入廠區。

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台積電自日韓傳出社區感染後，上月就宣布，2月20日起，凡14日內到過日本、韓國、新加坡的供應商都禁止進入廠區，需自主隔離14天，簽「健康同意書」才可進入廠區。本月因疫情在歐美地區先後蔓延，宣布3月12日起，曾去過歐洲國家的供應商也必須隔離14天，確認健康狀況後，才能入廠區；近日再增加美、加、中亞地區。

台積電表示，自新冠肺炎疫情發生以來，所有進場訪客和廠商都需要填寫健康聲明書和旅遊史、接觸史，自上月開始，因應疫情升溫，特別針對有管制地區旅遊史的供應商實施門禁。

回顧今年以來，台積電防疫皆提前政府一步，例如日韓禁令、歐洲禁令等，都是公司內部宣布後，疾管署隨後提升這些地區的旅遊建議。

隨著近日爆發新冠肺炎確診案例皆為境外移入病例，引起金融業祭出「強烈不建議」出國的公司政策，對此台積電則表示，強烈建議同仁旅遊規劃需審慎考慮健康風險。

台積電表示，由於產業屬性，和調整班表便利，員工如請假都要經過主管同意，近日更會進一步詢問「是否出國？」、「去哪一國」，確認才准假。