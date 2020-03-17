需求急凍！全球航空大砍班　美業者「吃不消」尋求政府紓困

▲新冠肺炎疫情持續延燒，各國旅遊航空業進入寒冬期。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

武漢肺炎疫情愈演愈烈，航空旅行需求陷入緊縮，全球主要航空公司今天宣布進一步大砍航班，而受到疫情嚴重衝擊的美國航空業則正在尋求川普政府提供約500億美元的紓困援助。

業界團體美國航空協會（A4A）援引「前所未見」的需求下滑，「情況日益惡化」，「遠比911更糟」為由，提出包括補助、貸款和稅收減免在內的願望清單。

美國航空協會主席兼執行長加里奧（Nicholas Calio）說：「這是眼下面臨的問題，不是還沒發生的事情。必須採取緊急行動。」

這個團體說，在「樂觀」情況下，到2020年底，航空業的資產流動性將減少230億美元，在「悲觀」情況下，則將減少530億美元。

美國航空協會說：「截至3月16日上午，悲觀情況看似最有可能發生。」

美國總統川普說：「我們必須支持航空業，這不是他們的錯。」川普告訴航空業者政府會提供協助，但未提出明確數字。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，歐洲航空公司稍早宣布將擴大削減航班。

旗下擁有英國航空（British Airways）和西班牙伊比利亞航空（Iberia Airlines）的「國際航空集團」（IAG）宣布，4月至5月將縮減75%運量；德國漢莎航空（Lufthansa）則說，將會砍掉高達90%的長途航班載客量，主要影響的是飛非洲、中東和南美洲航線。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）已決定停飛旗下75%的飛機，4月則將停飛高達85%飛機。

歐洲廉價航空易捷航空（EasyJet）也警示，旗下「多數」飛機可能必須停飛，同時敦促歐洲各國政府協助航空公司保有資產流動性。

愛爾蘭廉價航空瑞恩航空（Ryanair）宣布削減航班之際，也不排除全面停飛的可能。

法國航空（Air France）將在未來兩個月大砍70%至90%運量，奧地利航空（Austrian Airlines）將從19日起全面停飛，芬蘭航空（Finnair）也將砍掉90%運量，直到情況有所緩和。

此外，澳洲航空（Qantas Airways）也宣布削減90%國際運量和60%國內航班，至少到5月底。