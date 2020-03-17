夜市券回收率破七成　經部：創造超過11.2億元商機效益

▲經濟部回收最後一波夜市券，總計發放1,033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6%。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（17）日表示，最後一波夜市券完成回收，總計發放1,033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6%，官員指出，夜市券不分平假日吸引一波波的旅客人潮，攤商業績上升了二到四成，估計創造超過11億元的夜市商機。

依據經濟部統計，全台回收率最高的前五名夜市依序是花蓮東大門夜市、臺南花園夜市、高雄六合夜市、臺中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。

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經濟部的200元夜市券政策，自108年9月16日上路迄109年2月底截止使用，經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，夜市券使用回收率，從108年10月的20%多一路攀升，108年12月底來到45%，109年2月底截止使用後，最終總回收率達到72.6%。

根據觀光局調查，過去國人旅遊時，前往夜市的比率大約一成，是過去的7倍，有效提升夜市人潮。各區回收狀況，分別北區179萬張(占23.9%)、中區137萬張(占18.3%)、南區260萬張(占34.7%)、東區174萬張(占23.1%)。顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。