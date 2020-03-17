元大S＆P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

▲ 國際原油價格波動，造成相關ETF下挫。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

元大S&P原油正2(00672L) ETF單位淨資產價值為2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88%，證交所表示，當其淨值下跌至2元即達終止期貨信託契約之標準，提醒投資人於決定從事交易前，應注意其投資風險。

證交所指出，依主管機關108年7月26日金管證期字第1080322036號函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近三個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時或基金平均淨資產價值低於新臺幣二千萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

請繼續往下閱讀...

元大S&P原油正2(00672L) ETF今日單位淨資產價值為2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88%，當其淨值下跌至2元即達前開終止期貨信託契約之標準，證交所提醒，投資人於決定從事交易前，應注意其投資風險。

另外，元大投信亦於官網公告，元大S&P石油(00642U)與元大S&P原油正2(00672L)目前溢價率偏高，提醒投資人投資前審慎評估價格之合理性，並留意溢價過大所產生的價格波動風險，迄今該二基金募集額度均已用罄，在追加額度核可前，無法再受理申購。

該二基金近期溢價恐有持續擴大之可能性，考量最近原油市場行情波動劇烈，請投資人交易前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，且須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌之風險。