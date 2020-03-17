力拚民主黨初選　拜登承諾：獲提名將挑女副手搭檔

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）



文／中央社

美國前副總統拜登（Joe Biden）今天承諾，倘若獲得民主黨提名參選總統，他將挑選女性作為副手。民調顯示，拜登支持度領先左派對手桑德斯（Bernie Sanders）。

拜登在與桑德斯辯論時表示：「如果我當選總統，我的內閣、我的政府，看起來將會像這個國家。我承諾，我將挑選女性擔任副總統。」

中間派的拜登說：「有許多女性已具備擔任副總統的資格。」

桑德斯則說，他也「很可能」會做出相同決定。

「對我而言，這不只是提名女性（擔任副手），而是確保我們選出一位進步派女性，我們有許多主張進步主義的女性。」

過去曾有兩名女性獲選為主要政黨候選人的競選搭檔。

民主黨籍的孟代爾（Walter Mondale）1984年曾邀費拉洛（Geraldine Ferraro）擔任副手，共和黨籍的馬侃（John McCain）2008年則找阿拉斯加州前州長培林（Sarah Palin）搭檔，可惜這兩組人馬皆未勝選。

拜登和桑德斯認真考慮找女性搭檔早已不是秘密，拜登副手的可能人選包括聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）和克羅布查（Amy Klobuchar），甚至是進步派的華倫（Elizabeth Warren），此外還有2018年以些微之差在喬治亞州長選戰落敗的艾布蘭（Stacey Abrams）。

民主黨17日將在4州舉行初選，分別是伊利諾、俄亥俄、亞利桑那及佛羅里達州。根據民調，拜登在這4個州都領先桑德斯。