「嗶」手機搭捷運！Samsung Pay悠遊卡上線　學生票、1280票都有

▲悠遊卡x Samsung pay上線記者會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡公司17日宣佈，Samsung pay悠遊卡正式上線。只要在Samsung pay下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡，民眾可拿著Samsung pay通過捷運閘門，且支援學生票以及1280定期票。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，「它就是一張悠遊卡，只是住在Samsung pay裡面」，可以直接拿手機去悠遊卡感應地方，進行小額消費、交通支付，一開通在全台17萬個點都可以使用。

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陳亭如補充，學生族群也能下載學生卡，享受既有的學生優惠；也同步推出1280定期票，可以直接設定，也做了非常方便的「一鍵續購」。學生卡到期前30天可在手機上直接申請展期，1280定期票則可在到期前10天於手機上續購。

陳亭如指出，因為Samsung Pay包括六家銀行金融卡、信用卡都可以連結，先推出主動加值的功能，讓客人可以加值就加值，自動加值會視市場需求狀況考量，另Samsung Pay悠遊卡可以綁定帳戶連結加值，更鼓勵用信用卡。

陳亭如說，至於Google Pay、Apple Pay若進軍台灣市場，悠遊卡也很願意談。對於既有的悠遊卡資料是否能轉移，陳亭淑說，還有技術、資安、洗錢防制的風險要考量，納入下一階段的考量。

陳亭如指出，悠遊卡可能作為員工卡，或設定成敬老卡，未來當然希望可以跟縣市政府討論，加入敬老卡、愛心卡或相關市府卡功能。

悠遊卡公司指出，Samsung Pay悠遊卡支援手機型款包括A8s、A51、A71、S10/S10+/S10e、S20、S20+、S20 ultra、Note 9、Note 10/Note 10+、S9/S9+、A70，預計4月底前陸續支援Samsung Pay悠遊卡之型號 : Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60。

悠遊卡公司表示，3月17日起至4月30日，於適用機款手機新增Samsung Pay悠遊卡，並於Samsung Pay中參加活動，即贈50元全家禮券(限量25,000名)，購買1280定期票再贈全家禮券50元(限量5,000名)，使用首波上線銀行綁定Samsung Pay的MasterCard消費(含加值)1筆，再加贈全家禮券50元(限量10,000名)，最多可獲得全家禮券150元。若持Samsung Galaxy S20系列手機將獨享開卡限量優惠最高300元的回饋。