市場恐慌、投資人「要錢不要貨」　金價今年首破1500美元關卡

▲投資人過去一周的需已從實物向現金轉移，這使得美元受益，並打擊了貴金屬價格。 （圖／達志／示意圖）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，全球央行紛紛出手救市，但聯準會（Fed）2周內2度降息反而使市場恐慌急速升溫，作為避險資產的黃金同樣驟跌。金價周一（16日）跌破1,500美元關卡，截至今（17）日上午10點16分，4月黃金期貨價格為每盎司1,492.1美元。

黃金向來被視為資產的「避風港」，在市場恐慌的情緒下大多表現良好，但隨著新冠病毒全球大流行，黃金在上周的全球股災中也難以倖免。綜合外電報導，分析師將過去一周的歷史性下滑歸因於市場陷入「要錢不要貨」的恐慌之中，投資人放棄所有類別的資產，轉而存錢，並削減虧損。

請繼續往下閱讀...

Fed 15日緊急宣布降息4碼，調整基準利率至0-25%同時啟動7,000億美元量化寬鬆，撼動全球金融市場。但仍無挽救股市。Fed宣布降息之際，黃金一度走揚，但隨著美股暴跌止不住，金價也連帶轉跌。4月黃金期貨周一收盤下跌30.2美元或2%，每盎司報1,486.5美元，創2019年12月20日以來最低價，盤中最低一度觸及1,450.9美元。

BMO Capital Markets歐洲外匯策略主管Stephen Gallo周一在報告中表示，投資人過去一周的需已從實物向現金轉移，這使得美元受益，並打擊了貴金屬價格，「這種動態於本周開始出現，且幾乎沒有減弱的跡象。」

線上交易平台BullionVault研究負責人Adrian Ash預期短期內金價仍會進一步下跌。他表示，一般消費者對珠寶的需求降低，許多基金及投資人正在平倉。不過他也強調，最為長期價值資產的黃金需求仍然很高。