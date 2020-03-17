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美加更新／加拿大鎖國、舊金山封城！美CDC國防部爆確診　微軟關閉全球門市

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▲英國，新冠肺炎，新冠病毒。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日下令關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入境，而美國疾病控制與預防中心（CDC）一名員工確診，國防部則出現37例確診，國防部長艾斯培（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）緊急隔離。

【1208】
美國德州出現首例新冠肺炎死亡個案，是馬塔戈達郡（Matagorda）一名90多歲男性。院方表示，該名染疫男子是在醫院病逝，且患者症狀與新冠肺炎症狀相符。據統計，德州確診數增至57例，1人死亡。

CNN報導，全美境內至少有4459人確診，其中70人是從中國或日本橫濱海上的鑽石公主號返回的公民，另外4389人則是在美國進行病毒檢測並確診。目前華盛頓州與紐約州疫情最為嚴重，分別各有900多人感染，加州則有448例確診。

【1144】
微軟稍早透過推特證實，為因應全球新冠肺炎疫情大流行，微軟將關閉全球所有門市，即起生效。

【1133】
根據CNN最新統計，美國境內確診數已來到4400人，至少86人死亡。

【1127】
俄亥俄州長德文（Mike DeWine）16日表示，因應衛生緊急狀態，原定當地17日登場的初選取消。他說，「在我們面臨前所未有的公共衛生危機之際，初選登場將置投票工作人員和選民於感染新冠肺炎的風險之中」，政府將另循管道擴大投票選項。

【1055】
科羅拉多州公共衛生環境部門16日表示，該州體育館、劇院、賭場將全面關閉，限制酒吧、餐廳服務，餐飲業者不得在店內提供食物及飲料，但可透過外送、外帶、免下車服務繼續營業。這一系列新措施將於當地18日上午展開，為期30天。

【0919】
美國疾病控制與預防中心（CDC）16日證實，一名員工確診感染新冠肺炎，成為該中心的第一例。CDC表示，該名員工自6日開始，已經沒有參與新冠肺炎的應變事務，也沒有出現在CDC的工作區域，目前人已經進行隔離，健康情況良好。
►美國CDC也中鏢！　出現第一例確診

【0909】
美國海軍第六艦隊周一（16日）證實，軍隊內已有第2名水手確診新冠肺炎。聲明中指出，該名水手曾和第一名染疫的兩棲突擊艦水手，在拿坡里海軍支援設施（NSA Naples）的同一個空間工作。
►美國海軍證實：第2名水手確診新冠肺炎

【0647】
美國大聯盟（MLB）根據CDC最新的防疫指南，未來8周50人或以上避免集會的建議，宣布無限期延遲本賽季開賽日，未來數天至數周的賽程，將會持續和球迷更新。
►快訊／美國大聯盟無限期延賽：會持續和球迷更新接下來的賽程

【0633】
美國五角大廈出現37例確診，因此周一（16日）宣布，將國防部長艾斯培（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）進行緊急隔離，為了確保戰力維持正常運轉，兩人將有一段時間內無法面對面說話。
►五角大廈被攻陷！37人確診新冠肺炎　國防部正副部長被隔離

【0619】
舊金山市長布里德（London Breed）於3小時前（台灣時間0618）推文表示，當局要求民眾待在家中，非必要請勿出門，「必要的政府部門會繼續運作，販賣民生必需品的商店也會保持營業。」
►快訊／美國舊金山宣布封城！　市長：午夜開始生效

 
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