無視全球疫情失控！安倍：要用東奧證明「人類能戰勝病毒」

▲安倍晉三堅持以「完整形式」拒辦東奧。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

G7會員國領導人台灣時間16日晚間舉行緊急視訊會議，共同商討新冠肺炎防疫對策、疫苗以及金融市場動盪的解決方案。沒想到日本首相安倍晉三竟在會議中向其他G7領導人表示，日本將會竭盡所能促進奧運準時開幕，以證明「人類能夠擊敗病毒」。

根據日媒報導，全球新型冠狀病毒感染人數已破16萬人，G7各國為防止疫情擴散， 16日晚間緊急舉行視訊會議，其中不免討論到外界關注的東京奧運。對此，安倍晉三在視訊會議後的記者會中強調，「為了證明我們作為人類能夠戰勝新型冠狀病毒，會努力以完整的形式實現東京奧運。」

外界推測，安倍口中的「完整的形式」應該是暗指，不接受先前有人提出的無觀眾、縮小規模或是延後舉辦等備案。安倍還提到，新冠肺炎是非常不好對付的敵人，但只要G7願意積極團結、協力合作，國際社會共同奮鬥，必定能夠戰勝病毒。

然而安倍雖再三強調，將「堅決強行」東京奧運，但東京奧運組委會內部早有聲音，希望延後奧運時程，改至2022年舉行。據悉，該議題將透過30日的東京奧運理事會進行討論。

另一方面，G7各會員國財務首長最快將在17日晚間進行電話會議，以商討如何改善肺炎所帶來的經濟衝擊。