里長西班牙團符合「明知故犯」條款？　指揮中心：請法制單位再研議

▲中央流行疫情指揮中心16日在記者會上公佈明知故犯條款。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北市中和區里長10日帶團前往西班牙旅遊，儘管將提前於今（17）日回台，仍引發網友撻伐。中央流行疫情指揮中心16日公佈「明知故犯」條款，宣布非必要前往第三級警告等國家或地區旅遊，返國不得領取防疫補償，確診者另公布姓名。被問到該團是否適用？指揮中心回應，「會請法制單位再研議」。

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳10日帶團前往西班牙旅遊，她表示，這趟旅行是去年就決定，出發前團員覺得沒問題，也不知道歐洲疫情嚴峻，並非故意要領1萬4千元補償。而抵達西班牙後第二天，就決定提前返台，今下午3點抵台後，也會搭防疫計程車就地解散。

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林綺芳說，他們原本要到香港轉機，後來香港疫情升溫改搭阿聯酋到杜拜轉機，第一天行程都在巴賽隆納市區，第二天就搭飛機到葡萄牙，當時得知疫情愈趨嚴重，旅遊團就決定要提前返台，因此取消飛往馬德里的班機，請旅行社協助訂購從葡萄牙至杜拜轉機回台灣的飛機。

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

新北市民政局長柯慶忠17日上午表示，該團從西班牙前往杜拜轉機後目前已抵達曼谷，將會在今天下午抵達台灣。由於西班牙與杜拜都被外交部列為三級旅遊警示區域，因此該團旅遊路線已涵蓋兩個三級警告國。

中央流行疫情指揮中心16日宣布非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用；入境填寫檢疫通知書資料若不確實，除不得領防疫補償，還可依法罰10至100萬，並將公布姓名。而針對公布姓名標準，陳時中表示，不是去了就公布，是回台「確診」才公布。

由於歐洲申根27國旅遊疫情提升至第三級警告已於今生效，外交部也同步亮警示燈號。被問到該團今日抵台，若有人不幸確診，是否符合公布姓名條件？指揮中心社區防疫組副組長莊仁祥回應，「早上會請法制單位再研議」。