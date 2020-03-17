老夫才病逝！西班牙阿嬤「現肺炎輕症」遭醫拒收　未戴口罩哭斷腸…兒女近距安撫

▲西班牙疫情嚴重，老人家染症卻出現遭到收治的情況。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲造成經濟、生活的重創，西班牙截至17日上午已有9942人確診、死亡病例342例。對此源源不斷的確診病患瘋狂湧入當地的醫療機構，幾乎嚴峻的挑戰著西班牙的醫療體系，日前就有外媒記者直擊，一名老奶奶疑似出現新冠肺炎症狀、丈夫也疑似因為肺炎病逝，卻遭到醫院拒收，整個人哭到癱軟在醫院外面。

根據英國《每日郵報》報導，這名老奶奶的丈夫不久前出現新冠肺炎症狀，直到重症時才被同意送往醫院救治，但之後老奶奶同樣出現疑似症狀，包括呼吸急促困難、咳嗽等。老奶奶由孩子們送到馬德里的一間醫院時，卻遭到醫療人員拒絕接受，並告知「只能在家自我隔離、照護」，這讓擔心自己感染新冠肺炎的老奶奶跟她的孩子相當擔心。

一行人就這樣在醫院門外哭了起來，老奶奶甚至一度因為呼吸不順而把口罩摘下，一旁的兒女、攝影人員幾乎暴露在高感染風險的情況下。當地醫院無奈表示，因為確診病患大量出現，因此重症病床呈現「只能先給非常急需」病患，剩下的僅能返家隔離。

據悉，這名老奶奶丈夫前一天也病逝於該間醫院，但目前尚未確定是否是因為新冠肺炎。日前，義大利、西班牙的醫師都曾出面表示，「他們必須決定誰要進入重症監護，這通常令人很為難且攸關生死。」

目前西班牙已經進入緊急狀態，馬德里為該國最嚴重的一區，至少有4500例確診，4600萬人口被迫留在家裡不得隨意外出、工作，違者必須面對重罰款。