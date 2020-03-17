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「早在12月就知道不對勁」邁阿密經文處長讚台灣防疫　催WHO盡快接納

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▲駐邁阿密經文處處長錢冠州（左）。（圖／翻攝自邁阿密駐台辦事處官網）

▲駐邁阿密經文處處長錢冠州（左）。（圖／翻攝自邁阿密駐台辦事處官網）

文／中央社

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）駐邁阿密經文處處長錢冠州今天接受美屬維京群島廣播電台專訪，暢談台灣在武漢肺炎防疫成效，也呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣，讓台灣貢獻一己之力。

錢冠州今天接受美屬維京群島廣播電台WSEX 970AM「市場：經濟圓桌論壇」（The Market Place: Economic Round Table）節目主持人威克斯（Anthony Weeks）專訪時表示，雖然許多專家在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情於中國武漢地區爆發時即因地緣關係，預測台灣將是全球僅次於中國，病例確診人數最多的地區，但因台灣政府採取及早與正確因應措施，至今在台僅確診67例，其中22人已經康復，相較其他先進國家，台灣的病例數可謂極少。

錢冠州指出，台灣早在去年12月就察覺中國武漢地區發生不明肺炎，並立即啟動防疫機制，台灣是全球最先察覺武漢肺炎並進行防疫的國家；在察覺疫情風險後，台灣也立即對來自武漢的直航班機進行登機檢疫，成立中央流行疫情指揮中心，由衛福部長擔任防疫指揮官，統籌各部會資源，全力防疫，以公開透明方式向大眾說明疫情發展，並將機場檢疫工作擴大到來自中國、香港及澳門地區班機。

他也指出，過去60年來，台灣曾經歷霍亂、瘧疾、肺結核及嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等傳染病疫情，累積豐富防疫經驗與建立健全防疫機制，醫療設施與物品整備完善。一旦發現疫情，政府與民間合作無間，齊力防止蔓延。

錢冠州強調，台灣此次在武漢肺炎防疫成就傑出，表現獲國際讚揚，卻仍無法成為世衛組織的一員。台灣身為國際醫療援助提供者，在傳染病預防、全民健保、緊急醫療援助及專業衛生人員培訓等領域擁有豐富且卓越經驗，可作為其他國家參考。

他呼籲台灣應被納入世衛組織所有武漢肺炎防疫有關會議與機制，台灣參與全球防疫體系將使更多國家受惠，也能使世衛組織的防疫努力更具成效。錢冠州也敦促世衛組織應堅定捍衛其宗旨，追求人類最高健康標準，保障健康的普世價值，不該因中國的反對與打壓排除台灣，造成全球防疫缺口，犧牲世人的健康權利。

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