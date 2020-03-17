4天內暴增6例境外移入！韓宣布19日起全面實施入境管制

▲南韓將對所有入境旅客實施全面入境管制。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓政府17日宣布，19日0時起將對所有國內外旅客實施入境管制。中央災難安全對策本部表示，雖然目前南韓每日新增確診新冠肺炎的案例逐漸漸少，但入境旅客中的確診案例卻持續增加，為了防止國內疫情擴散，因此決定擴大實施入境管制。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部有鑑於新冠肺炎境外移入確診案例增加，因此宣布將於 19日0時將以所有入境旅客為對象，擴大實施入境管制。屆時，所有入境南韓的旅客都必須填寫健康狀態問卷和特別檢疫申報表格，如果有發燒等症狀，將隨即被隔離。除此之外，旅客也必須提交入境後的聯絡地址與電話，經工作人員確定資料無造假後，再搭配手機版的自我診斷app，進行14天的自我追蹤診斷。

南韓至15日止共有44例境外移入，其中有14例是自中國入境，14例是來自亞洲國家，其餘16例是歐洲國家。據了解，在最近4日中，光是在南韓入境檢疫過程中被驗出感染新冠肺炎的人數就已經有6人，據悉，這也是南韓選擇全面實施入境管制，以徹底控管境外移入的原因之一。

截至17日 0 時，南韓新冠肺炎感染新增 84例，累計確診8320例，累計死亡病例82 例。