惡男謊稱新冠肺炎嚇壞空姐「拒絕起飛」　害班機延誤8小時才抵達

▲又有乘客搭機惡作劇，導致航班整整延誤8小時。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續擴散造成人心惶惶，美國航空(American Airlines)一內陸航班近來便發生，一名男子宣稱自己得了新冠肺炎，引發機艙內其他民眾恐慌的事件，最後機場人員與警方穿上防護衣到場，男子因為惡作劇被逮捕，導致原本只要2小時航程的班機延誤8小時才抵達。

這起驚魂事件發生在14日，美國航空一架預計從德州達拉斯市(Dallas)飛往田納西州納什維爾市(Nashville)的班機，原定晚間6時30分起飛，結果一名乘客先是不願意配合收起托盤桌，後來又宣稱自己感染新冠病毒引發乘客恐慌。機上乘客肯尼(Brandon Kenney)表示，「所有人都被嚇壞了，因為大家都不曉得發生什麼事，沒有人知道他是不是真的患病。」

警方接獲報案後也不敢大意，全副武裝穿上防護衣後才上機，前去盤問已經被綁在座位上的男子，最後才確認整起事件只是惡作劇，對方並沒有感染新冠肺炎。肯尼表示，雖然警方後來告知男子只是在開玩笑，但機上人員一開始十分擔心，一度不打算起飛。這班班機在幾經波折後終於順利起飛，於15日凌晨4時40分抵達目的地，惡作劇男子目前已被逮捕，暫時無法得知更詳細的消息。

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