國際原油下跌逾9%　專家估：下周柴油零售價可望調降一角

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，國際油價16日下跌逾9%。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

沙烏地阿拉伯與俄羅斯等重要產油國掀起價格戰，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，專家預估本周國內油價下跌機率高，目前超級柴油每公升零售價可望調降1角。

依據外電報導，由於疫情衝擊造成需求萎縮，國際油價持續下挫，紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下挫9.6%，以每桶28.70美元作收。倫敦北海布倫特原油5月交割價下跌3.80美元或11%，收在每桶30.05美元。

請繼續往下閱讀...

油價專家表示，油市因為沙烏阿拉伯與俄羅斯等重要產油國掀起價格戰而面臨壓力，加上新冠肺炎疫情延燒，衝擊原油市場需求引發憂心，導致國際原油價格下跌。

依據中油本週調價指標7D3B週均價為每桶33.66美元，較前週50.50美元下跌16.84美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.074元，國內油價依公式計算跌幅為26.55％，依據目前走勢預估下周汽油暫不調整，超級柴油每公升零售價則可望下降一角。

依據中油目前油價分別為92無鉛汽油每公升20.3元、95無鉛汽油每公升21.8元、98無鉛汽油每公升23.8元、超級柴油每公升17.7元。