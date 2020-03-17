疫情襲擊新興亞股全數失血　台股慘淪外資提款機1周狂賣逾千億

▲隨著疫情在各國蔓延，全球股市動盪不安，引起投資人恐慌情緒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，引發全球股市大地震。美國聯準會再度無預警降息4碼，造成美股道瓊指數跌近3,000點。台股今（17）日也難逃波及，早盤重挫逾300點，一度跌破9,400點關卡，法人預期在疫情尚未控制前，台股區間震盪仍大，建議以個股操作為主。

根據彭博統計，外資資金流向至3月13日，新興亞股連續3周全數失血，台灣與南韓仍為外資提款機，分別流出52.5億美元（約新台幣1,599億元）、42.3億美元（約新台幣1,289億元）；今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計252.1億美元（約新台幣7,683億元）。

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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，新冠肺炎感染案例持續增加，加深市場恐慌情緒，美股上周出現恐慌式爆跌，觸發熔斷，預期在疫情尚未獲得控制前，對於經濟的影響仍不可小覷，台股區間震盪仍大，建議以個股操作為主。

周俊宏指出，隨著美國聯準會於台灣時間周一清晨緊急宣布降息4碼，顯見疫情對經濟的影響程度已經超乎想像。在操作上，建議挑選有長線需求的科技類股，例如5G相關題材、伺服器相關等。

此外，因居家隔離、異地備援等措施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，可多留意。周俊宏也提醒，受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對受到影響，如5G手機，短線需求下修的風險較高。

另在非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，也值得投資人關注。周俊宏說，長線上要持續關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。