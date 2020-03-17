川普首稱「中國病毒」！引發網友論戰　華裔醫師：打開仇恨之門

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)在美國迅速擴散，總統川普16日在推特發文指出，美國將強力支持那些受到「中國病毒（Chinese Virus）」病毒影響的產業，包括航空業等，美國將會比以前更加強大。這是川普首次使用「中國病毒」的字眼，隨即引發網友正反兩面論戰。華裔醫師顧優靜就留言指出，川普此舉是打開仇恨之門。

華裔醫師顧優靜在貼文底下表示，「我對於川普使用「中國病毒」的字眼感到非常恐懼，這顯現出他的種族優越主義和仇外心理，既然美國總統決定走這條黑暗的仇恨之路，那麼國家將陷入嚴重的麻煩。」

除了顧優靜醫師之外，也有許多網友認為川普此番言論是種族歧視、是不必要的，希望他收回不恰當的稱呼。

▲川普首次使用「中國病毒」的字眼。（圖／翻攝推特）

但也有其他網友認為，「本來就應該要稱作中國病毒」、「沒錯，它是100%的中國病毒，我們要中國負責，中國對世界隱瞞了數個月」、「感謝你將病毒稱作中國病毒，中國必須承擔所有的責任」。

事實上，美國共和黨政治家、現任美國眾議院議員麥卡錫（Kevin McCarthy）日前就在個人推特上分享一定期更新疫情的網站，並表示「以下網站會有『中國冠狀病毒』的所有訊息」，引發外界撻伐是「種族主義者」。當時川普就有轉發該貼文，藉此推銷他的移民管制政策。