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美股道瓊創史上單日最大跌點　引爆亞股開盤賣壓、港股震盪

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▲▼3/13台股受美股暴跌影響出現恐慌性賣壓，開盤隨即下挫七百多點。收盤前跌勢趨緩拉尾盤，跌幅縮小下跌兩百多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞股今(17)日開盤即爆跌，顯示市場潰散。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

美國聯準會（Fed）降息，各國也跟進，市場信心潰散，促使亞股今（17）日開盤就大跌。今股市開盤，除了上證指數抗跌反漲之外，日股、韓股、港股、台股皆開低；盤中香港恒生指數由跌翻漲。

美國道瓊工業指數暴跌2,997點，創下歷史紀錄上單日最大跌點，市場認為，聯準會即使下重手將利率調降至零，仍難以鞏固市場信心，再加上美國總統川普暗示新冠肺炎（COVID-19）疫情不樂觀，導致美股尾盤直直落。

請繼續往下閱讀...

川普表示，美國疫情最嚴重可能會持續到7月或8月，勢必會連帶影響全球股市，在疫情結束前恐難有起色。

截至上午10點28分

日股開低，開盤一路上揚，9點40後開始下跌，目前下跌43點到16,958點，跌幅0.26％。

韓股開低，開盤一路上揚，目前仍小跌40點到1,674點，跌幅2.37％。

上證指數開盤雖漲，但開盤後一路下滑，目前下跌49點到2,739點，跌幅1.77％。

香港恒生剛開盤雖直線上漲，但隨即有回落，目前下跌267點到22,795，跌幅1.16％。

台股今日走勢

台股開盤就大跌295點，9點5分後開始反彈，9點35芬又開始回落，目前下跌了295點至9,421點，跌幅3.05％。


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