痛批遭歐盟放生！塞爾維亞求助大陸「互稱兄弟」：只有你們可以救我們

▲塞爾維亞向大陸求助，希望可以獲得物資及醫療救助。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）15日宣布，國家進入緊急狀態（state of emergency），且已經向大陸購買500萬個口罩，北京也將派醫療團隊前往塞爾維亞協助防疫，是繼義大利之後向大陸求助的國家。歐盟日前決議禁止出口口罩，武契奇感到痛心表示，「所謂的歐洲團結一心只是講講而已，這種時候只有大陸可以幫助我們。」

綜合外媒報導，為了防止疫情擴大，塞爾維亞採取一系列的措施，包括禁止外國人入境、返國後需接受14天的強制自我隔離、關閉所有的學校以及幼兒園，停課到本學期結束。武契奇表示，「大陸的醫護人員不在禁止名單中，因為他們是唯一可以幫助我們的國家」。武契奇日前已經致信向主席習近平求助，並在信中以「兄弟」相稱。

▲大陸派出醫療專家及攜帶31噸醫療物資支援義大利抗疫。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於科沃索的問題，塞爾維亞一直無法加入歐盟，疫情爆發之後，武契奇曾向歐盟喊話，希望可以獲得援助，認為「歐盟不能只顧及27個會員國，應該把有意加入歐盟的國家也納入考量」。歐盟卻決議，「不得出口口罩給非歐盟國家」。限制醫療資源的供給，令武契奇感到失望及痛心，認為歐洲缺乏團結的心，還表示「自己將用不是那麼禮貌的」方式向歐盟抗議。

除了義大利、塞爾維亞以外，根據大陸外交部，15日菲律賓和西班牙外交部長也紛紛向中國求援。大陸外長王毅允諾將派遣專家前往給予協助，並提供物資，「只要有一個家受到疫情的威脅，各國就應該團結合作，一起對抗疫情，抗疫是各個國家共同的責任。」