機密文件揭「790萬人將染新冠肺炎」　英首相強生丟強硬政策：我不盼大眾理解！

▲英國報告指出將可能有26萬人因新冠肺炎而死。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國疫情擴散迅速，截至17日上午確診人數達到1551人，對此英國首相強生也對全英國下達嚴厲的抗疫政策，其中包括家庭中只要一人出現相關症狀，就可能全家人都需要進行隔離。強生表示，「目前新冠肺炎在英國屬於迅速蔓延的階段，尤其倫敦疫情特別慘重。」

根據英國《每日郵報》報導，日前英國公共衛生署提供給英國國家醫療保健服務（NHS）的報告被揭露，內文提到疫情恐怕還會在延燒一年，且可能有80％的民眾受到感染、790萬人住院，死亡人數更可能達到26萬人，而這內容也被分享給醫院高層與部分資深醫師。

面對英國疫情擴散迅速，首相強生也沉重表示，如果民眾有任何症狀都需要在家隔離14天，並且3個月內盡量不要有不必要的旅行或是社交活動。目前英國雖未進入緊急狀態，但已經出現出入境嚴格限制，政府也將不支持任何大型活動。強生也表示，政府擁有絕對的權力，「不指望大眾理解，只希望疫情盡快退去」。

日前《衛報》即指出，英國政府看似已經放棄抑制疫情，改走另一種防疫手段，讓國內達到一定的染病人口，看是否可以得到新冠病毒的免疫，就不會再繼續傳染擴散，對此做法則遭到外界砲轟。

英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）表示：「我們必須做出最壞的情況預估數字，來重申有症狀的人必須待在家中是有多麼重要，來減少病毒傳播的可能。」