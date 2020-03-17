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美股慘跌！台股開盤前　財經雙首長顧立雄、蘇建榮雙雙信心喊話

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▲▼顧立雄,蘇建榮接受媒體訪問談股市。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委顧立雄(右)、財政部長蘇建榮(左)接受媒體訪問談股市。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君、紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮今日赴立法院開院會，並且針對美股下跌2900多點對台股信心喊話。顧立雄表示，台股昨日跌了400多點，已經部分反映了美股近日下跌的表現，且台股基本面仍良好，鼓勵民眾選擇績優股投資。

美股昨日下跌2900多點主要還是反映投資人對疫情的恐慌心理，同時美國也已經採取措施包含降息、採取量化寬鬆政策以及大舉購債，雖然市場上投資人對於降息仍充滿疑慮，但是美國的寬鬆政策對於市場的資金行情仍對市場有幫助。

請繼續往下閱讀...

顧立雄再度強調，台股基本面是良好的，金管會也鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，上周也新增了15件、民眾也可以選擇績優股來投資；此外金管會也關注外資的動向，雖然近日外資賣超台股，外資匯出的情形並不嚴重，顯示外資資金仍保留在台灣。

蘇建榮也表示，就國安基金情況來說，台股近日的成交金額都有2000億元以上，交易動能還在，美股震盪很大、但是台股仍算穩健。國安基金基本上密切關注台股動向，如果有失序的情況下，不排除召開國安基金臨時委員會，視情況決定是否進場。

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