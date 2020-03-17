川普首次使用「中國病毒」字眼！　引大批網友論戰

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

2019新型冠狀病毒的起源地引發中美雙方口水戰，美國總統川普今（17）日在Twitter中，直接將新冠肺炎稱為「中國病毒（Chinese Virus）」。值得注意的是，這是川普首次使用「中國病毒」的字眼，引起大批網友論戰。

川普在17日上午6點51分po文，稱華府將強力支持如航空業等，受到「中國病毒（Chinese Virus）」影響的產業，「我們將比以往更加強大！」

該推文引發網友熱議。有人認為，「病毒起源於中國，所以...」、「中國必須為正在毀滅世界的病毒付出代價」。不過也有網友指出，川普的說法是種族歧視，「這不是中國病毒，去你的種族歧視者」、「過去，你可以說些種族主義者來分散您的無能。現在，全世界都將您視為無能的種族主義者」。

▲川普開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

儘管世界衛生組織已經將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒，COVID-19」，但關於新冠病毒的稱法仍引發不少論戰。美國眾議院議員麥卡錫（Kevin McCarthy）9日在個人推特上，分享一定期更新疫情的網站，並表示「以下網站會有『中國冠狀病毒』的所有訊息」。

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也仍不改口，多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼，這引發中國大陸外交部發言人耿爽不滿，痛批龐佩奧的行為不尊重世衛，也汙名化中國武漢。美國福斯新聞似乎聽見了耿爽的抗議，不使用「武漢病毒」的名稱，改叫「中國冠狀病毒」。