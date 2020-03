川普首次使用「中國病毒」字眼！　引大批網友論戰

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

2019新型冠狀病毒的起源地引發中美雙方口水戰,美國總統川普今(17)日在Twitter中,直接將新冠肺炎稱為「中國病毒(Chinese Virus)」。值得注意的是,這是川普首次使用「中國病毒」的字眼,引起大批網友論戰。

川普在17日上午6點51分po文,稱華府將強力支持如航空業等,受到「中國病毒(Chinese Virus)」影響的產業,「我們將比以往更加強大!」

該推文引發網友熱議。有人認為,「病毒起源於中國,所以...」、「中國必須為正在毀滅世界的病毒付出代價」。不過也有網友指出,川普的說法是種族歧視,「這不是中國病毒,去你的種族歧視者」、「過去,你可以說些種族主義者來分散您的無能。現在,全世界都將您視為無能的種族主義者」。

儘管世界衛生組織已經將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒,COVID-19」,但關於新冠病毒的稱法仍引發不少論戰。美國眾議院議員麥卡錫(Kevin McCarthy)9日在個人推特上,分享一定期更新疫情的網站,並表示「以下網站會有『中國冠狀病毒』的所有訊息」。

美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)也仍不改口,多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼,這引發中國大陸外交部發言人耿爽不滿,痛批龐佩奧的行為不尊重世衛,也汙名化中國武漢。美國福斯新聞似乎聽見了耿爽的抗議,不使用「武漢病毒」的名稱,改叫「中國冠狀病毒」。

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!