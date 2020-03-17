更新／俄羅斯下令全境封鎖：外國人5月前禁止進入！

▲俄羅斯預防新冠肺炎在國內爆發大流行，下令全境封關。（圖俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

為了因應新冠肺炎全球大流行，俄羅斯政府周二（17日）宣布，全國邊境封鎖，所有外國人到5月1日前禁止進入。

《今日俄羅斯》（RT）引述官方報導，總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）16、17日進行多次通話，解釋該國當前政策遵循世衛組織（WHO）的建議，決定在特殊情況下宣布全境封關，所有非俄羅斯籍旅客到5月1日前，一律不得進入俄羅斯。

例外人員包括取得俄羅斯永久居留權的居民，還有其他類別如飛機機組員、跨國卡車司機，以及出席喪禮的人員。

與俄羅斯有「俄白聯盟」的白俄羅斯（Belarus）宣布關閉部分邊境後，俄羅斯隨即下令全面封關。白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）抗議俄國當局的決定，表明此舉毫無意義。

盧卡申科認為俄羅斯幅員廣大、邊境綿長，是全球國土面積最大的國家，宣布全境封鎖無疑是自找麻煩，「如果你循著俄羅斯的邏輯思考，你必須分區關閉邊境：要區別遠東、敘利亞、烏拉山脈、高加索區，還有歐洲北部」，「俄羅斯很大，半個世界那麼大。」

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