國際油價周一再跌逾10%創4年新低　今天早盤反彈4%

▲國價原油價格下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

由於新冠肺炎（COVID-19）衝擊造成需求萎縮，導致國際油價下跌。西德州原油期貨價格周一下跌 3.03 美元或近 9.6%，收每桶 28.70 美元。布蘭特原油5月交割價下跌 3.80 美元或 11% 以上，收每桶 30.05 美元，為 2016 年 1 月以來最低收盤價。

德國商業銀行分析師在報告中寫道，隨著越來越多國家關閉邊境和取消航班，將會對石油需求衝擊將會更大。

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受到疫情影響，今年原油需求可能出現有史以來最大收縮，有望突破 2009 年的每日 100 萬桶損失，甚至超越 1980 年第二次石油危機後的 265 萬桶。

Rystad Energy石油市場負責人唐浩金（Bjoernar Tonhaugen）表示，法國、西班牙和其它地區在週末新增實施隔離檢疫措施，激起需求流失的預期，原油價格已經做出極度負面的反應，這對原油生產商不利，但對全球經濟有利，目前還沒有看到油價底部。

道瓊市場數據顯示，上週西德州原油期貨價格下跌 23％，布蘭特原油下跌 25%，均創2008 年 12 月以來最大單週跌幅。

不過，原油期貨今天有反彈跡象，截至今天早上9點15分，西德州原油期貨價格上漲 1.16 美元或近 4.0%，收每桶 30.16 美元。布蘭特原油5月交割價上漲 1.26 美元或 4.25% ，收每桶 30.88 美元。