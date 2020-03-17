美股道瓊暴跌2997點　台指期開盤下跌300點...預告台股開盤不妙

▲美股道瓊暴跌 2997.10 點。回頭看台指期今（17）日開盤下跌 300 點，來到 9379 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國聯準會日前宣布緊急降息至零利率，並啟動新一輪量化寬鬆計畫，不過美國總統川普表示，美國疫情最嚴重可能會持續到 7 月或 8 月，不排除封鎖疫情震央區域，美國可能正在走向經濟衰退。川普此番言論促使市場信心再度崩潰，標普自歷史高點跌近 30%，道瓊暴跌逾 12%，終場收跌近 3000 點，創 1987 年黑色星期一以來最大單日跌幅。回頭看台指期今（17）日開盤下跌 300 點，來到 9379 點，預告台股開盤不妙。

美股道瓊指數暴跌 2997.10 點，或 12.93%，收 20,188.52 點。標普 500 指數暴跌 324.86 點，或 11.98%，收 2,386.16 點。那斯達克指數暴跌 970.28 點，或 12.32%，收 6,904.59 點。費城半導體指數暴跌 245.48 點，或 15.90%，收 1,298.78 點。

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華爾街日報報導，美股崩跌凸顯投資人面對疫情惡化、供應鏈大亂、數萬人染疫的憂慮程度。為緩和經濟所受衝擊，全球央行與多國政府紛紛祭出經濟刺激措施，但至今仍無法阻擋股災降臨。

截至今早8：47，台指期下跌 373 點，來到 9306 點。