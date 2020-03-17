明尼蘇達下令「軟性封城」！紐約全州停課　亞利桑那州民主黨初選投票繼續

▲美國多個城市、州宣布停課和軟性封鎖。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，明尼蘇達州州長（Minnesota）已經簽署命令，自周一（16日）開始關閉全州餐廳、酒吧和公共場所。與此同時，亞利桑那州（Arizona）的初選仍會持續進行，官方保證已經下了許多苦心，力保投票過程能夠安全且順利進行。

CNN報導，明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）16日簽署行政命令，為了防止疫情進一步蔓延，包括餐廳、酒吧在內，所有的公共場所如電影院、博物館、健身房和俱樂部都必須暫時關閉，命令將在當地時間當天下午5點實施，直到27日解除。

亞利桑那州17日的初選仍將如期舉行，官方表示不會因疫情威脅而取消初選；州長杜席（Doug Ducey）在記者會上表示，「我們加班就是為了確保投票過程安全無虞」。此次初選只有民主黨會進行，共和黨去年已經決定不進行初選，打算在實質反對聲音被近音的情況下，讓川普繼續角逐2020總統大位。

州務卿霍伯斯（Katie Hobbs）實際上握有下令推遲初選的權力，但她也選擇不出手干預，「我們沒辦法保證之後還會有更安全的時候，能讓我們舉行這場初選。」

此外，喬治亞州（Georgia）下令所有公立學校週三（18日）開始停課，到31日為止，為期；紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則是令所有學校從18日開始關閉，直到4月1日恢復上課，現在學區內所有學校必須盡快交出「校外教學」計畫。