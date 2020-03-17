G7急開會議！稱新冠肺炎是「人類悲劇」：將致力確保全球經濟穩定

▲G7。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日專電

七大工業國集團（G7）領袖今天發布共同聲明，表示新冠肺炎大流行是人類悲劇與全球健康危機，為全球經濟帶來重大風險。G7將採取一切必要措施因應疫情，確保全球經濟穩定。

G7領袖今天召開緊急視訊會議，討論2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延的因應措施。

根據白宮新聞辦公室發出的領袖共同聲明，G7領袖表示，新冠肺炎大流行是人類悲劇與全球性健康危機，為世界經濟帶來重大風險。儘管當前挑戰可能需要採取國家緊急措施，但領袖們仍會透過緊密合作與協調，採取一切必要措施，確保全球經濟穩定。

聲明指出，將協調必要的公共衛生措施以保護民眾，並透過共同行動，致力解決新冠肺炎大流行引發的健康與經濟風險，為強勁、可持續的經濟成長與繁榮復甦奠定基礎。

聲明也指出，加強對疫情的因應是首要任務，將加強各國與全球衛生系統，擴大協調研究，以快速開發、製造療法與疫苗。

▲川普和馬克宏。（圖／路透）

為了完善新冠肺炎疫情因應，G7領袖也同意，包括衛生部長與財政部長都將每週開會一次，針對疫情發展交換意見並針對相關議題協調合作，制定進一步即時且有效的行動。

聲明也表示，將透過貨幣與財政措施與具針對性的行動，在必要時為勞工、企業提供協助。各國中央銀行也將繼續合作協調，提供必要貨幣措施，以支持經濟與金融穩定，促進復甦與成長。

聲明指出，G7財長將與國際組織緊密合作，以迅速規劃與執行國際金融援助，包括協助受到影響的新興與發展中經濟體，同時也將解決國際供應鏈中斷問題，並努力促進國際貿易。