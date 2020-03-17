美國務卿與楊潔篪通話　強烈反對「美軍傳播病毒說」：籲北京勿散播荒誕傳言

▲大陸外交部發言人趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

對於中國大陸外交部日前質疑，美軍將肺炎疫情病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）16日（當地時間）與中共中央外事辦主任楊潔篪通話時，表達「強烈反對」，呼籲北京不要散播虛假訊息、荒誕傳言。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發布新聞稿指出，蓬佩奧也在電話中強調，如今不是散播虛假訊息及荒誕傳言的時候，所有的國家都該一起對抗新型冠狀病毒這個共同威脅。

▲蓬佩奧曾赴北京見楊潔篪，並表示美方堅持奉行一個中國政策。（圖／中國大陸外交部）

據《央視新聞》報導，楊潔篪在電話中表示，美國一些政客不斷詆毀中國和中方防控努力，對中國進行汙名化，激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，予以強烈譴責；中方正告美方，任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊。

楊潔篪指出，中方敦促美方從中美兩國人民和世界各國人民的共同利益和意願出發，與中方和國際社會加強溝通合作，共同維護國際公共衛生安全。

另外楊潔篪也提到，「在習近平主席親自指揮、部署下，經過全體中國人民艱苦努力，中國國內新冠肺炎疫情防控形勢持續向好。中國人民付出的努力為全球防控工作爭取了寶貴時間，作出了重要貢獻。」

▼大陸新冠肺炎疫情爆發後，趙立堅持續透過推特更新訊息。（圖／翻攝環球網）